A cura della Redazione

La potente corporazione Cyberslaves ha creato Johnny, un robot studente programmato per essere disciplinato e studioso. Il suo inserimento nella classe più turbolenta di una scuola media dovrebbe servire da esempio per tutti. L'incontro tra l'intelligenza artificiale e i ragazzi darà vita a una serie di eventi imprevedibili, in un'avventura che coinvolgerà hackers, contrabbandieri e androidi da guerra.

"Evil Johnny" è un'opera realizzata dagli studenti del Corso A dell'IC3 Don Bosco - D'Assisi di Torre Del Greco. Mescolando fantascienza, commedia e critica sociale, il film affronta temi cruciali dell'adolescenza: il conformismo imposto, la ricerca della propria identità, l'amicizia come forza rivoluzionaria, la tecnologia come strumento di controllo ma anche di liberazione.

Il progetto, sostenuto dal MIC e dalla SIAE nell'ambito del programma "Per chi crea", ha visto gli studenti del corso A protagonisti in ogni fase della realizzazione: dalla scrittura collettiva della sceneggiatura all'interpretazione, dalla gestione delle location al supporto tecnico. Il risultato è un film di mezz’ora che parla di scuola, inclusione, tecnologia e crescita personale attraverso il linguaggio dei generi cinematografici.

Il film si caratterizza per un uso innovativo dell'intelligenza artificiale, utilizzata non come strumento di scrittura automatica ma come supporto per esplorare la psicologia dei personaggi robot, generare elementi grafici e sperimentare con le cover musicali. La colonna sonora vede la partecipazione degli stessi protagonisti del film: gli studenti del corso A, classe a indirizzo musicale, hanno eseguito i brani e selezionato le basi.

Due docenti dell'IC3 hanno guidato il progetto: Ciro Ascione (autore di saggi sui new media per Minimum Fax e Tea e del noto blog Trashopolis) come regista e coordinatore della sceneggiatura; Aniello Palomba (chitarrista che vanta collaborazioni con Massimo Ranieri, Lina Sastri e Maria Nazionale) come responsabile delle musiche e dell'organizzazione generale. Molti docenti hanno dato il loro contributo in vari modi: dalla partecipazione in scena al supporto organizzativo, rendendo il film un'opera corale dell'intera scuola.

Al film hanno partecipato diverse figure esterne: l'affermato attore di cinema e di teatro Ernesto Lama come acting coach e la coreografa Carlotta Bruni. Fondamentale è stato il contributo di cinque studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli in ruoli tecnici chiave, tra i quali spicca il montatore Jacopo Lama, collaboratore di famosi youtuber come Fius Gamer, Shaleboom, Elites.

"Evil Johnny" è uno dei progetti più ambiziosi dell'IC3 Don Bosco D'Assisi, scuola da sempre attenta alla sperimentazione e all'innovazione didattica. La dirigente Rosanna Ammirati ha fortemente sostenuto questa produzione, che dimostra come la scuola possa diventare un vero laboratorio creativo dove i ragazzi sono protagonisti del loro percorso di crescita.

"Evil Johnny" debutterà il 28 novembre 2024 alle ore 11:00 presso il Cinema Corallo di Torre Del Greco.