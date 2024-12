A cura della Redazione

Prende ufficialmente il via in questi giorni il progetto di Protezione Civile organizzato dall’associazione IRT che vedrà coinvolte le scuole di Torre del Greco.

L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare e formare i più piccoli sui temi della sicurezza e della sostenibilità, è stata accolta con entusiasmo dagli studenti e dal personale scolastico.

La prima fase del progetto è stata avviata nei diversi plessi dell’Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi, dove i volontari dell’IRT hanno incontrato gli alunni per spiegare loro, con un linguaggio semplice e attività pratiche, cosa sia la Protezione Civile e quale sia il suo ruolo fondamentale nella gestione delle emergenze. I bambini hanno anche avuto l’opportunità di imparare come comportarsi in caso di catastrofi come terremoti e alluvioni, scoprendo le regole fondamentali per proteggere se stessi e gli altri in situazioni di pericolo.

Non solo emergenze, però. Nel corso degli incontri, è stato affrontato anche il tema della raccolta differenziata, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla tutela dell’ambiente e del territorio, insegnando loro le corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

Il progetto mira a creare una cultura della prevenzione e della responsabilità sin dalla tenera età, avvicinando i ragazzi al mondo della Protezione Civile

"Formare i cittadini di domani è uno degli obiettivi principali di questo progetto - ha dichiarato Michele De Gaetano, volontario dell’associazione IRT -. Crediamo che sensibilizzare i più piccoli sui temi della sicurezza e del rispetto per l’ambiente sia fondamentale per costruire una comunità più consapevole e resiliente”.

Nelle prossime settimane, il progetto proseguirà con il coinvolgimento di altre scuole del territorio di ogni ordine e grado, consolidando il rapporto tra l’associazione e la comunità scolastica di Torre del Greco. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno dell’IRT per la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, valori indispensabili per affrontare le sfide del presente e del futuro.

Il progetto non è solo un’occasione di apprendimento e formazione per i giovani cittadini, ma rappresenta anche un esempio di come la sinergia tra istituzioni scolastiche e realtà associative locali possa generare benefici concreti per il territorio.