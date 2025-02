A cura della Redazione

Raccolta itinerante di ingombranti, Raee ed inerti: il punto mobile torna nell’area del parcheggio Palatucci, in via Alcide De Gasperi a Torre del Greco.

Come annunciato nei giorni scorsi attraverso appositi manifesti e la pubblicazione nella sezione Urp Informa del sito internet del Comune, sono state infatti completate le operazioni di spostamento dei servizi che poco prima del periodo natalizio erano stati dislocati al parcheggio di via onorevole Crescenzo Mazza, a ridosso del lungomare, per consentire interventi di riqualificazione nell’area di sosta posta in prossimità di palazzo Baronale (dove è stato anche attivato un luna park aperto al pubblico).

Il trasferimento, anticipato di un paio di settimane rispetto alle iniziali previsioni, si è reso necessario - come viene spiegato sempre nell’avviso alla cittadinanza realizzato dal settore igiene urbana dell’ente - “al fine di consentire l’installazione di un cantiere presso l’area di parcheggio sita alla via onorevole Crescenzo Mazza per i previsti interventi di riqualificazione di via Litoranea”.

Sempre nel manifesto viene ricordato come “il calendario di conferimento rimane invariato”.