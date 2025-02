A cura della Redazione

Sono stati concessi al Comune di Torre del Greco i locali dell’ex biblioteca posta sulle scale della villa comunale Ciaravolo, locali di proprietà della Regione Campania. L’ente di Santa Lucia, nella persona del dirigente della direzione generale Risorse strumentali, Pasquale Manduca, ha così accolto la proposta avanzata nei mesi scorsi dal sindaco Luigi Mennella, che ha sempre sostenuto che nella struttura - oggi non utilizzata - il proposito dell’amministrazione è di far sorgere uno spazio di aggregazione per associazioni, attività giovanili e raggruppamenti di anziani.

Come esplicitato in una delibera di giunta approvata lo scorso anno, “l’obiettivo dell’amministrazione è quello di destinare tali locali a punto di ritrovo e aggregazione, in particolare per giovani e anziani, in parte abituali frequentatori della villa e da sempre alla ricerca di spazi dove incontrarsi e progettare idee e proposte per la città. Un modo non solo per ridare splendore alla struttura, oggi di fatto non utilizzata, e allo stesso tempo ravvivare un’area importante dopo gli importanti lavori di riqualificazione eseguiti nel parco Ciaravolo, ma anche di valorizzare ulteriormente una zona sulla quale si concentra l'attenzione del Comune”.

Stando al contratto stipulato da Comune e Regione, la durata dell’accordo “è fissata in sei anni”, con “possibilità di rinnovo esclusivamente su richiesta formale del concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza, ed atto di assenso formalizzato da parte del conducente”. Sempre stando a quanto sottoscritto dalle parti, il Comune provvederà “ad effettuare ogni adempimento tecnico-amministrativo necessario alla denuncia in ‘catasto fabbricati’ dell’immobile”.

“È giusto ringraziare tutta la struttura regionale interessata – sottolinea il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella – a partire dall’assessore regionale Antonio Marchiello, con il quale, grazie all’importante intermediazione della vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, sono stati condotti proficui colloqui. L’obiettivo dell’amministrazione è rispondere attraverso questa struttura, che presenta ampi spazi interni e si trova in un punto strategico per la piena fruizione, è di rispondere alla costante richiesta di spazi adeguati che ci proviene da diversi settori cittadini. Siamo certi che, di concerto con gli uffici preposti e raccogliendo le istanze dei torresi, questi luoghi diventeranno un punto di riferimento per Torre del Greco, dove far sorgere e crescere realtà volte a valorizzare l’arte, la cultura e le tradizioni locali”.