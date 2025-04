A cura della Redazione

Sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 torna Mercatorre, la fiera del vintage di Torre del Greco, che inaugura la sua XVIII edizione con due giornate all’insegna di creatività, colore e sostenibilità.

L’evento si svolgerà nell’area esterna del Complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli, trasformata per l’occasione in un vivace spazio dedicato alla cultura del riuso e alla bellezza del passato che rivive.

Diventato ormai un appuntamento irrinunciabile per i torresi, Mercatorre è un punto di ritrovo per curiosi, nostalgici e appassionati: tra bancarelle di modernariato, artigianato, oggetti vintage e retrò, vinili, collezionismo, abbigliamento, arredi e tanto altro, ci sarà davvero da perdersi tra i ricordi e le rarità.

Per questa edizione primaverile, la fiera si arricchisce con una programmazione speciale: arte, musica e intrattenimento per tutte le età.

Domenica 13 aprile, dalle 18:00 alle 20:00, si terrà una Mostra Collettiva a cura di Resurgo, con oltre 20 artisti locali che esporranno le proprie opere all’aperto.

Ad accompagnare l’esperienza artistica, la musica live della Superband SMUM, della Scuola di Musica Moderna.

A seguire, dalle 20:00 fino a mezzanotte, selezione musicale firmata Resurgo per chiudere la giornata in ritmo e bellezza.

Durante tutto l’evento, sarà attiva un’area street food curata da Bivio 77 e I’m Ciro Pizza, con tante prelibatezze per soddisfare ogni gusto.

Gli orari di apertura della fiera saranno:

Sabato 12 aprile: dalle 17,00 a mezzanotte - Domenica 13 aprile: dalle 10,00 alle 22,00

L’iniziativa è promossa da Stecca e CoBar, con l’obiettivo di valorizzare un luogo simbolo di Torre del Greco, coinvolgere cittadini e visitatori e promuovere i valori della sostenibilità e del riuso.