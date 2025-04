A cura della Redazione

Erogazione di voucher per l’acquisto di posti per il servizio nido per la prima infanzia; realizzazione di un centro estivo con vitto; realizzazione di attività ludiche per bambini.

Sono le tre attività che il Comune di Torre del Greco metterà in campo nell’ambito del piano “C’è tempo: servizi di supporto per la conciliazione lavoro-famiglia” realizzato dalla Leregi sas, capofila di Ats individuata attraverso uno specifico avviso pubblico diramato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro compiuto dall’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino e dagli uffici preposti. Il piano rientra nel progetto della Regione Campania per la famiglia e la natalità, con il quale sono state programmate risorse finalizzate all’attivazione di interventi a favore delle famiglie e per promuovere la natalità.

Proprio per attivare le tre misure, l’Ambito territoriale N31 ha varato altrettanti avvisi pubblici, per ricercare i soggetti che si candideranno ad usufruire delle singole azioni. Il primo è destinato alla prima infanzia, ovvero ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, e i voucher erogati potranno essere utilizzati presso l’associazione Padre Pio onlus La Ginestra.

Come si legge nell’avviso, “si intende venire incontro alle necessità dei genitori con minori a carico di età compresa tra i 0 ed i 36 mesi, che hanno difficoltà oggettive di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di cura della famiglia, attraverso l’erogazione di voucher per l’acquisto del servizio di nido per una durata di 10 mesi”. Il periodo individuato è quello che va da settembre 2025 a luglio 2026. Con il secondo programma, come si legge del documento pubblico presente tra l’altro nella sezione Urp Informa del sito del Comune, “si intende venire incontro alle necessità dei genitori con minori a carico di età compresa tra i 3 ed i 12 anni, attraverso l’erogazione di voucher per l’acquisto del servizio del centro estivo per una durata di 34 giorni a partire dal 16 giugno e fino a tutto il primo agosto”. Queste attività si svolgeranno presso la struttura La Fiaba di C. Andersen società cooperativa. Infine, il terzo avviso prevede “l’erogazione di voucher per l’acquisto dei servizi di cura socioeducativi delle ludoteche per bambini di età 3-12 anni” e si terranno sempre a La Fiaba una volta a settimana, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria e fino al prossimo 31 dicembre.

Tutte le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 14 maggio presso l’ufficio protocollo di palazzo La Salle o attraverso pec compilando il modulo che si trova sul sito www.comune.torredelgreco.na.it. Possono essere beneficiari delle attività i residenti a Torre del Greco con almeno un genitore o un tutore esercente la potestà genitoriale anch’esso residente a Torre del Greco e i non residenti a Torre, purché almeno uno dei genitori svolga attività lavorativa in città. Sono disponibili da 13 a 15 posti per ogni singola misura: in caso di ammissione di un numero maggiore rispetto ai posti disponibili, saranno stilate apposite graduatorie. Altre informazioni utili sono contenute nei singoli avvisi pubblici.