“Con l’approvazione del rendiconto di gestione 2024 durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Torre del Greco, abbiamo confermato ancora una volta quanto il rispetto dei tempi prescritti dalla legge sia un punto fermo di questa amministrazione”.

A parlare è l’assessore al Bilancio del Comune di Torre del Greco, Anna Fiore, che commenta così il sì dell’assise al documento finanziario arrivato nella seduta di mercoledì 23 aprile (quindici voti a favore, tre contrari). Un atto amministrativo importante, che giunge nei tempi e nei modi previsti dalle normative in vigore.

“Dopo aver approvato il bilancio di previsione per il secondo anno di fila a dicembre - prosegue Fiore -, abbiamo ora licenziato nei tempi un altro documento importante, che fotografa la gestione economica dell’anno. Approvare questi atti nei tempi stabiliti è fondamentale per garantire efficienza e trasparenza, evitando ritardi che potrebbero gravare direttamente sui cittadini”.

L'assessore Fiore: "Un bilancio dalle basi solide"

L’assessore Fiore a tale riguardo sottolinea come “il Comune di Torre del Greco può contare su un bilancio che ha basi solide: possiamo sia garantire i servizi essenziali ai cittadini sia continuare a investire in progetti utili per proseguire nello sviluppo infrastrutturale, economico e sociale dell’intera città”.

La componente della giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella evidenzia anche che “il rendiconto di gestione è una fotografia dello stato attuale e ci consegna un dato oggettivo, ovvero quello che è stato programmato e quello che questa amministrazione ha realizzato durante il corso dell’anno, provando l’importanza che diamo alla spesa di investimento”.

Spulciando i numeri contenuti nel consuntivo, per l’assessore Anna Fiore viene fuori che “l’esercizio 2024 si chiude con i conti in ordine e con un risultato di amministrazione di oltre 132 milioni di euro, di cui in gran parte risorse accantonate che consentono all’Ente di poter affrontare con tranquillità eventuali situazioni di incertezza. Sedici milioni sono l’avanzo libero di amministrazione, che consentono di prevedere interventi ulteriori per la collettività. Inoltre, è stata condotta un’importante attività di riaccertamento dei residui attivi che ha portato ad avere un impatto positivo sull’intera struttura di bilancio, con conseguente abbattimento della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità, che, come è noto, rappresenta uno dei principali fattori di rigidità del bilancio di un ente locale. Occorre, tuttavia, migliorare il livello di riscossione: un obiettivo ambizioso, oltre che importate, che l’Ente si prefigge di raggiungere”.