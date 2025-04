A cura della Redazione

Ieri, domenica 27 aprile, si è svolto un altro clean up Plastic Free presso le spiagge della Litoranea a Torre del Greco.

Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Torre del Greco, hanno partecipato otto tra associazioni ed enti: Associazione Eco Culturale, Flag Litorale Miglio d’Oro, Scout Torre del Greco 1, Fondali Campania, Primaurora, Giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano, Forum dei Giovani di Torre del Greco e Consulta Comunale per l’Ambiente e la Transizione Ecologica. Presente l'assessore alla Transizione ecologica Laura Vitiello.

Sponsor locale dell'evento, Corals Waves, che ha permesso di distribuire ai volontari le magliette Plastic Free e contribuire alla causa.

I risultati della raccolta

La raccolta dei rifiuti, a cui hanno partecipato 40 volontari, ha prodotto il seguente risultato: 2 sacchi di vetro pari a 40 kg vetro, 13 sacchi di indifferenziata per 195 kg, 10 sacchi di plastica per un peso di 100 kg, 50 kg di ingombranti. In totale 385 kg di rifiuti.

Le dichiarazioni di Daniela Tatè, referente Plastic Free Torre del Greco

“Organizzare questo clean up come referente Plastic Free per Torre del Greco - spiega Daniela Tatè, referente Plastic Free Torre del Greco e organizzatrice dell'evento (nella foto in basso, a sinistra, con l'assessore Vitiello) - è stato per me un grande onore e una bellissima responsabilità. È stato emozionante riuscire a creare un ponte tra associazioni, enti e realtà diverse che, oggi (ieri per chi legge, ndr), hanno lavorato fianco a fianco per un obiettivo comune: prendersi cura della nostra terra e del nostro mare.

Da chi, come me, vive quotidianamente questi mondi, è stato ancora più bello vedere la sinergia trasformarsi in azione concreta. Mentre sulla spiaggia decine di volontari raccoglievano i rifiuti, il battello spazzamare del FLAG ripuliva il mare: un segnale forte che la tutela ambientale è possibile solo se ci muoviamo insieme.

Un sentito grazie - conclude Daniela - va a Corals Waves, il nostro sponsor, che ha supportato l'iniziativa permettendoci di distribuire le magliette Plastic Free ai partecipanti. Oggi abbiamo dato voce alla speranza, ma anche lanciato un messaggio chiaro: solo unendo forze e cuori possiamo davvero proteggere il nostro pianeta”.

Le dichiarazioni dell'assessore Vitiello e del sindaco Mennella

“Abbiamo il potere e la responsabilità - afferma l’assessore Laura Vitiello - di contribuire al cambiamento con azioni e politiche in difesa del pianeta e del clima, promuovendo la transizione verso una società a ridotte emissioni. Ringrazio di cuore tutte le associazioni, gli enti, gli sponsor ed i cittadini intervenuti! Uniti si può, uniti si vince”.

“Ringrazio i volontari che hanno partecipato all’iniziativa ambientale lungo le nostre spiagge - dichiara il sindaco Luigi Mennella -, rientrante nelle manifestazioni per la Giornata della terra. Un risultato apprezzabilissimo visto il quantitativo dei rifiuti raccolti”.