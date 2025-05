A cura della Redazione

“Quella che si inaugura oggi è una nuova stagione sportiva per la città di Torre del Greco”.

Sono le parole usate dal sindaco, Luigi Mennella, nel commentare l’apertura della riqualificata tensostruttura La Salle, l’impianto sportivo interessato da una serie di lavori e il cui taglio del nastro si è svolto oggi, mercoledì 30 aprile. Una frase che il primo cittadino ha pronunciato subito dopo avere tagliato il nastro presso la struttura di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla presenza tra gli altri del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Michele Polese, del consigliere di Città Metropolitana Vincenzo Cirillo, del presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, della consigliera comunale delegata allo sport Valentina Ascione, del referente cittadino del Coni Liberato Esposito, di altri rappresentanti del Comune e di diversi esponenti di società e associazioni sportive.

“Una nuova stagione dello sport torrese – ha motivato Mennella – perché, proprio mentre tagliamo il nastro della riqualificata tensostruttura La Salle, constatiamo come proseguono spediti i lavori di realizzazione del palazzetto e della piscina comunale nella zona della Cittadella dello Sport di viale Europa”.

Nello specifico, i lavori di riqualificazione dell’impianto posto a ridosso del complesso comunale La Salle sono stati cofinanziati da Città Metropolitana (con circa 120mila euro) e dal Comune (con quasi 100mila euro). L’impianto potrà ospitare allenamenti e partite ufficiali di basket, calcio a cinque, pallavolo e pallamano, oltre che altre competizioni agonistiche al coperto legate ad altri sport. Nuova anche la piccola tribunetta posta su uno dei lati dell’impianto, che conta su un centinaio di posti a sedere.

Non solo, il sindaco ha anche annunciato di avere firmato un atto di indirizzo, inoltrato al dirigente per le politiche di programmazione opere pubbliche Antonio Sarnello, con l’obiettivo di partecipare all’avviso pubblico per la creazione di cento playground promosso, attraverso il progetto “Sport illumina”, dal Ministero per lo sport e i giovani tramite il dipartimento per lo sport e salute. Nelle specifico, le aree individuate si trovano in via del Lavoro, viale Sardegna e via Santa Maria la Bruna.

A seguire soddisfatto i lavori legati alla riapertura della tensostruttura La Salle, è stato il consigliere di Città Metropolitana Vincenzo Cirillo, giunto a Torre del Greco in rappresentanza del sindaco Gaetano Manfredi: “È bello assistere alla creazione o comunque alla riqualificazione di luoghi di aggregazione, importanti in particolare per i giovani e giovanissimi. Il nostro Ente è sempre attento a queste iniziative con specifici linee di finanziamento, e altre ce ne saranno anche in futuro. È sempre importante, inoltre, poter constatare che ci sono enti che questi soldi riescono non solo a spenderli, ma a spenderli bene, come avvenuto a Torre del Greco”.

Infine il vicesindaco Michele Polese ha voluto “salutare questo momento come un risultato ottenuto da una squadra. E lo dico da assessore con delega ai lavori pubblici. Un grazie va al dirigente Antonio Sarnello, ma anche al rup Rita Virtuoso e al direttore dei lavori Cuono Fatigati. Questa è una bella giornata, figlia di questa squadra che lavora al servizio della città, per portare avanti tanti altri progetti. A memoria, per quanto riguarda la tensostruttura La Salle si tratta del secondo intervento radicale in 40 anni di storia, ed è importante evidenziare che tali lavori, che va evidenziato partono da lontano, siano stati ultimati dall'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella”.