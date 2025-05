A cura della Redazione

Torna a splendere il sito archeologico delle Terme Ginnasio, in contrada Sora, a Torre del Greco.

Un’iniziativa che ha visto in prima linea lo staff della redazione di TVCITY, l’emittente della città, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella - Assessorato al Verde Pubblico e al Ciclo Integrato dei rifiuti - il Parco Archeologico di Ercolano e i volontari dell’Arci Pesca Fisa, coordinati da Luigi Marrazzo.

Con l’ausilio di imbarcazioni messe a disposizione dall’Arci Pesca, nei giorni scorsi è stato raggiunto il sito via mare e si è provveduto alla pulizia.

Nella mattinata odierna, presso l’area archeologica, sono intervenuti il sindaco Luigi Mennella e il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano.

“Abbiamo voluto fortemente - ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella - restituire dignità a questo sito che rappresenta le origini della nostra città. Non posso nascondere l’emozione di trovarmi qui stamattina, è un momento di grande spessore culturale. L’amministrazione comunale si attiverà affinché siti come le Terme Ginnasio e Villa Sora vengano valorizzati e rientrino in un circuito turistico”.

"Quando la comunità, le istituzioni e le associazioni si uniscono per il recupero di un bene comune, - dichiara Francesco Sirano, funzionario delegato alla direzione del Parco - si avvia un vero e proprio processo virtuoso. Una delle missioni fondamentali del Parco Archeologico di Ercolano è proprio quella di sollecitare e favorire questo tipo di partecipazione attiva da parte del territorio.

Il progetto di recupero di Villa Sora è un esempio emblematico di come la collaborazione possa diventare motore di rinascita culturale, sociale e anche economica. Non si tratta soltanto di valorizzare un sito archeologico straordinario, ma di attivare dinamiche di crescita e consapevolezza che migliorano concretamente la qualità della vita dei cittadini. Queste aree, spesso dimenticate o trascurate, sono invece vocate naturalmente a diventare luoghi di incontro, di memoria e di futuro. Riconnettere il mondo antico al presente, come accade a Villa Sora, significa restituire identità e prospettiva a un'intera comunità.

È proprio questa connessione profonda con la storia e con il territorio che rende Villa Sora un luogo unico al mondo. Non solo per le sue bellezze artistiche e archeologiche, ma per la capacità che ha di raccontare il passato e ispirare il futuro".

Così alla presenza delle istituzioni coinvolte, sono state realizzate le prime riprese video, nell'ambito del documentario che la società Mediacity (che edita anche la testata giornalistica) sta curando sulla storia e sulla valorizzazione del sito archeologico, negli anni trascurato e dimenticato.

“Questo documentario - spiegano gli autori del docu-film, Ciro Gaglione, Flavio Russo e Salvatore Perillo - si inserisce nel solco della precedente produzione documentaristica, realizzata per i Comuni di Pompei e Bacoli e intende accendere un focus privilegiato sugli antichi resti delle cosiddette “Thermae Gymnasium”, sito da cui molto probabilmente ha preso l’avvio quella che è conosciuta come la prima operazione di Protezione Civile. Il nostro lavoro è partito con la riqualificazione dell’area e proseguirà nell’ottica della promozione, della tutela e della divulgazione del bene”.