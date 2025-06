A cura della Redazione

È tutto pronto per l’edizione 2025 della festa dei Quattro Altari, la manifestazione legata alla tradizione culturale e sociale di Torre del Greco riproposta lo scorso anno dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella dopo sedici anni di stop.

La kermesse è prevista da venerdì 27 a domenica 29 giugno, rispettando così un aspetto importante della sua storia, che vuole la manifestazione programmata otto giorni dopo il Corpus Domini (che nel 2025 cade domenica 22 giugno). Da diverse settimane è al lavoro il direttore artistico, Patrizia Porzio, che di concerto con gli uffici ha lavorato all’individuazione degli artisti che realizzeranno gli altari e i tappeti, oltre alla stesura completa del programma della tre-giorni, che si presenta ricco e adatto a tutte le fasce di età.

Per svelare le novità e le curiosità della festa dei quattro altari di quest’anno, venerdì 6 giugno, alle ore 11.30, nell’aula consiliare di palazzo Baronale (via del Plebiscito, 1-Torre del Greco) è in programma una conferenza di presentazione, alla quale parteciperanno tra gli altri il sindaco Mennella e il direttore artistico Porzio.