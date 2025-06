A cura della Redazione

“Chi è interessato a rilanciare la prima squadra di Torre del Greco, si faccia avanti”. Più che un invito, quello lanciato dal sindaco della città vesuviana Luigi Mennella è un vero e proprio appello. Un appello agli imprenditori intenzionati a fare calcio dopo che, prima con l’esclusione dal campionato di serie C, e poi con la sentenza di liquidazione giudiziale, la Turris è stata cancellata dal panorama sportivo nazionale.

“Nelle settimane scorse – afferma il primo cittadino – come previsto dal regolamento federale in questi casi, abbiamo formulato specifica richiesta al presidente della Figc Gabriele Gravina per richiedere che fosse assegnato alla città di Torre del Greco, anche in sovrannumero, un titolo di Eccellenza. Le nostre constanti interlocuzioni con la Federazione hanno portato a importanti e significative aperture, ma nella sostanza non hanno ancora purtroppo prodotto risultati ufficiali. Della vicenda si sarebbe dovuto discutere nel consiglio federale dello scorso 19 giugno, ma purtroppo non è stato così. Salvo accelerazioni da noi ampiamente auspicate, la questione dovrebbe essere affrontata nella seduta del prossimo 8 luglio”.

Una scadenza che il sindaco Luigi Mennella ritiene però troppo lontana: “È mia intenzione aprire una manifestazione di interesse, al fine di sentire tutti i soggetti eventualmente interessati al titolo. Ma è evidente che partire dopo l’8 luglio, porterebbe a trascinare la vicenda praticamente a fine luglio. Sarebbe, tenuto conto anche dei tempi del calcio, troppo tardi per imbastire un progetto serio per la stagione 2025/26”.