Poco fa, in Largo Benigno 8, c’è stata un’esplosione all’interno di un’abitazione. Verosimile che sia esplosa una bombola di gas.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per le operazioni di bonifica.

Un 64enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Torre del Greco. Non è in pericolo di vita. In corso gli accertamenti sulle cause