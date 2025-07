A cura della Redazione

Apre domani, 8 luglio, con il concerto dei Pooh Legend, l’arena della musica in viale del Commercio a Torre del Greco. Una serata con le cover della band più amata dagli italiani, alla quale parteciperà Simone Grande, vincitore The Voice Kids 2023. Ingresso su invito.

L’arena è dotata di un’area food alla quale sarà possibile accedere dalle 18,30. Dieci euro il menù proposto dagli organizzatori, con pizza (pizzeria Vesuvio); birra e fiocco di Poppella. Il concerto inizierà alle 21.

Dalla tarda mattinata dell’8 luglio e fino alle 24, viale del Commercio sarà interdetto al traffico veicolare e pedonale. L’accesso all’area sarà consentito solo ai possessori di invito e biglietto.

Diversi i parcheggi a disposizione degli ospiti

Scavi di Ercolano, convenzionato con il Coral Sound con servizio navetta attivo dalle 17,30 solo per i concerti di Raff (11 luglio) e Nek (15 luglio).

Parcheggi a poca distanza dall’arena, senza servizio navetta

Via Gabriele d’Annunzio 10, Ercolano.

10, Ercolano. Quattro Venti , Ercolano

, Ercolano Parcheggio Coral, Ercolano

Parcheggi a una distanza maggiore, soggetti a disponibilità limitata e senza navetta

Parcheggio Mare , Ercolano

, Ercolano Molini Meridionali Marzoli, Torre del Greco

L’Arena della musica e il Coral Sound nascono da un’idea dell’associazione l’Emanuele Aps, impegnata a raccogliere fondi per realizzare a Giampilieri Marina, in provincia di Messina, una casa che accolga bambini abbandonati e malati. Il ricavato dei concerti e delle serate sarà interamente devoluto alla Casa dei Piccoli Cuori. Sul nostro territorio l’associazione sostiene la mensa dei poveri fondata a Torre Annunziata dal sacerdote don Pietro Ottena; il campo estivo e i bimbi in difficoltà dell'istituto suore dell'Addolorata di Torre del Greco e promuove laboratori di pasticceria e pizzeria.

L’area trasformata in arena della musica è stata messa a disposizione dell’associazione L’Emanuele a titolo gratuito da alcuni privati. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Torre del Greco.

Quattro le date da segnare sul calendario: 8, 11, 15 e 17 luglio.

8 luglio alle 21 con Simone Grande e Cover Band Pooh Legend .

con . 11 luglio ore 21 concerto di Raf

15 luglio ore 21 concerto di Nek.

I concerti di Raf e Nek saranno presentati da Imma Pirone.