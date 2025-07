A cura della Redazione

Due pienoni e tanti applausi hanno caratterizzato il weekend di “Magia di note” a Torre del Greco, la rassegna musicale proposta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’ufficio Cultura (dirigente Gaetano Camarda), andata in scena sabato 5 e domenica 6 luglio nello spazio esterno di piazza Santa Croce.

All’atmosfera già di per sé suggestiva, si è aggiunta quella dei brani proposti dalle due ensemble che si sono alternate sul palcoscenico allestito di fronte alla basilica eretta dopo l’eruzione dall’allora parroco don Vincenzo Romano. Sabato è stata la volta dell’orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, che ha presentato Sillabe… di Ennio Morricone, dedicato alle musiche più celebri del premio Oscar: da Mission a Nuovo Cinema Paradiso, passando per C’era una volta in America e altri indimenticabili capolavori firmati da un maestro capace di portare il nome dell’Italia in giro per il mondo.

Domenica spazio al Concerto d’estate proposto dall’associazione Jubilate Deo: ad esibirsi circa ottanta musicisti, tra i quali professori d’orchestra, artisti del coro e voci soliste diretti dal maestro Giuseppe Polese. Il programma è spaziato dall’esecuzione di brani tratti dal repertorio della musica lirica-sinfonica fino ad uno spaccato riservato ai grandi capolavori della canzone napoletana.

“Sono state due serata straordinarie – afferma il sindaco Luigi Mennella – che hanno messo in risalto i diversi messaggi legati alla cultura che da due anni, come amministrazione comunale, stiamo proponendo: dalla valorizzazione della risorse e degli spazi del territorio fino alla promozione di eventi che possono attrarre visitatori da fuori città. Al termine delle due serate, ho personalmente ricevuto numerosi attestati di stima da parte dei presenti, persone che ci hanno spronato ad andare avanti sulla strada intrapresa. Durante l’estate, la proposta legate ad iniziative di promozione culturale proseguirà, con l’obiettivo di soddisfare le diverse fasce di età e continuare a promuovere il nostro importante patrimonio cittadino”.