A cura della Redazione

Al civico 39 in corso Garibaldi a Torre del Greco, una delle vie principali che attraverso la città di Torre del Greco, troviamo Adda’ Masta, di giorno una salumeria tradizionale, e la sera un posto tranquillo per incontrarsi con gli amici e gustare un ricco tagliere di salumi e formaggi, accompagnato da un calice di vino.

“Dedico questa apertura ai miei angeli custodi Elena e Aniello, i miei figli che mi hanno sempre sostenuto e continuano a darmi la forza”. Con queste parole Angela Marrazzo, imprenditrice e titolare della salumeria, con grande soddisfazione, taglia il nastro della nuova salumeria contemporanea Adda’ Masta.

“E’ una realtà questa che ha più di 40 anni - continua Angela - devo tutto a mia nonna Concetta che ha saputo insegnarmi il mestiere e farmi entrare in questo meraviglioso mondo della gastronomia. L’obiettivo è sempre quello di offrire la qualità ai nostri clienti e con la massima cortesia”.

Un ponte quindi tra storia di famiglia e tradizione che si tramandano, con la creatività e l’intraprendenza di una donna al passo con i tempi e affiancata dal suo braccio destro Margherita. L’idea è partita dal voler proporre la genuinità dei prodotti e valorizzare il territorio: prosciutto, coppa, mortadella, salame, pancetta, salumi di prima scelta che, uniti alla mozzarella di bufala e ai formaggi accuratamente selezionati, rendono i taglieri delle opere d’arte tutte da mangiare.

Il nuovo e delizioso concept Adda’ Masta racchiude in sé i valori che ispirano chi lo ha creato: qualità, rispetto del passato, innovazione, cura e artigianalità. Ricorderemo tutti la famosa scena del film di Totò ‘Miseria e Nobiltà’ quando bisognava impegnare ogni cosa per andare dal ‘casadduoglio dallo charcuttier, o pizzicagnolo’, una confusa e goffa espressione in lingua napoletana per definire il salumiere di fiducia. Questo a dimostrare quanto la vecchia ‘puteca’ di una volta incarna una parte vitale di una tradizione che Angela non ha voluto far svanire. La sua salumeria, infatti, che negli anni si è guadagnata la stima e la fedeltà della propria clientela grazie alla qualità delle materie prime, oggi con Adda’ Masta, vuole offrire loro la possibilità di entrare, acquistare e portare a casa, oppure essere accolti in un’atmosfera conviviale, dal sapore familiare e provare ogni bontà.

Perché il supporto al cliente era e resta la filosofia della padrona di casa. Dunque, via libera al viaggio del gusto con un itinerario tutto da scoprire!