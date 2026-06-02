Torna "Spazzapnea": pulizia dei fondali al porto di Torre del Greco

A cura della Redazione

Ancora una volta, il porto di Torre del Greco sarà protagonista della gara di pulizia dei fondali che ogni anno coinvolge diverse città italiane. È in arrivo l'ottava edizione di "Spazzapnea", che si svolgerà domenica 7 giugno in contemporanea in quattordici diverse località. L'iniziativa, promossa dal Circolo Nautico Torre del Greco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l'associazione circoli nautici della Campania e fa parte delle celebrazioni per la Giornata del mare e della cultura marinara, un progetto che vede impegnati i sodalizi per tutto l'anno.

“Da sempre – afferma Gianluigi Ascione, presidente del Circolo Nautico Torre del Greco – la nostra attività è particolarmente concentrata sulla tutela dell’ambiente, in particolare sulla salvaguardia della risorsa mare. Anche quest’anno abbiamo deciso di affiancare gli istruttori di Apnea Academy nell’organizzazione della tappa, certi che questa iniziativa saprà nuovamente sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere le nostre acque. È un impegno che abbracciamo con l’associazione dei circoli nautici della Campania, a cui sono onorato di presiedere, nella convinzione che la salvaguardia del mare debba essere una priorità 365 giorni all’anno”.

La maggior parte dei partecipanti, coordinati dal responsabile per la Campania Enrico Lupo, si concentrerà al porto a partire dalle ore 10 del 7 giugno, immersi nella zona non distante dalla banchina sul molo di levante. Altri volontari, invece, saranno attivi a terra, nei pressi di via Calastro. Anche quest’anno, l'amministrazione comunale sarà coinvolta nella iniziativa: grazie alla ditta incaricata della raccolta dei rifiuti, saranno forniti guanti e sacchi per facilitare il recupero degli scarti in mare.

Oltre a Torre del Greco, le attività di pulizia si terranno in altre città, tra cui Genova, Marina di Pisa, Bari (Torre a mare), Roma-Ostia, Sferracavallo (Palermo), Ancona, Marettimo (Trapani), Lerici (La Spezia), Trapani, Luino Lago Maggiore (Varese), Taranto, Bosa (Oristano) e Messina. I numeri parlano chiaro: nel 2025, ben 2.467 partecipanti, suddivisi in 767 squadre, contribuiranno al recupero di rifiuti, unendo le forze per un importante scopo comune. Lo scorso anno, i rifiuti riportati a galla sono stati ben 21.939 chili, suddivisi e conferiti correttamente secondo le disposizioni di legge, dimostrando l'impatto significativo di questa manifestazione.