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Torre del Greco, tre cittadini nominati Cavalieri della Repubblica

Torre del Greco, tre cittadini nominati Cavalieri della Repubblica

Gelsomina Di Cristo, Pietro Coronella e Francesco Saverio De Luca insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana durante la cerimonia per l’80° anniversario della Repubblica alla presenza del prefetto Michele Di Bari.

(2 minuti di lettura)
A cura di Antonio Borriello

A Napoli, piazza del Plebiscito, il 2 giugno, nell’ambito della ricorrenza dell’80° anniversario della nascita della Repubblica, sono state conferite dal Prefetto Michele di Bari le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), con decreto firmato dal Presidente Sergio Mattarella e controfirmato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni a tre cittadini di Torre del Greco.

Sono Gelsomina Di Cristo, Direttore Vice Dirigente Logistico Gestionale presso il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania; Pietro Coronella, Luogotenente Carica Speciale della Guardia di Finanza; Francesco Saverio De Luca, Maresciallo Addetto alla Segreteria del Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza.

La commovente e suggestiva cerimonia si è svolta alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose.

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