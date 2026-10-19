Torre del Greco, la Guardia Costiera rimuove rete abusiva nelle vicinanze del porto

Il personale della Guardia Costiera di Torre del Greco ha condotto, nella mattinata di sabato scorso, una mirata operazione di controllo presso le attività commerciali di San Giorgio a Cremano, dove gli ispettori hanno verificato la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti ittici.

Nel corso dei controlli sono state sanzionate tre attività commerciali per un totale di 6.000 euro per mancanza di etichettatura del prodotto ittico posto in vendita.

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Nel contesto di prodotti ittici, l’importanza dell’etichetta e dei cartelli di vendita è fondamentale poiché sono gli strumenti principali di informazione per i consumatori riguardo alle caratteristiche qualitative e quantitative del prodotto destinato al commercio.

Sempre nell’ambito dell’attività di contrasto alla pesca di frodo, il personale della motovedetta ha individuato e recuperato una rete da posta di circa 200 metri posizionata senza alcun segnalamento all’imboccatura del porto di Torre del Greco, creando un grave pericolo per la sicurezza della navigazione ed in particolare ai diportisti che accedevano al porto. Tuttavia, nella rete non sono state rinvenute specie ittiche.

L'attività della Capitaneria di porto di Torre del Greco si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo che la Direzione marittima della Campania svolge sull'intera filiera ittica, dal mare fino ai punti di vendita, con l'obiettivo di contrastare le condotte illecite, tutelare le risorse marine e garantire ai consumatori la corretta provenienza del prodotto.