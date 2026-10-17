Torre del Greco, inaugurata una nuova area sportiva gratuita per basket e parkour

A cura della Redazione

Prima c’era semplicemente uno spazio vuoto. Ora c’è un luogo da vivere. Ogni giorno e in maniera diversa.

A Torre del Greco nasce un nuovo Sport Illumina, un’area completamente libera e accessibile a tutti dove il basket e il parkour diventano strumenti per rimettere in movimento una parte della città e, soprattutto, le persone che la vivono.

Un canestro, una parete, un salto. Gesti semplici, alla portata di tutti, che trasformano uno spazio urbano in un luogo di incontro, energia e condivisione. Un luogo dove allenarsi, giocare, mettersi alla prova, incontrare altre persone e tornare a casa con la voglia di ritornare. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

È questa la filosofia di Sport Illumina, il progetto realizzato da Sport e Salute e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani: portare lo sport dove le persone vivono, trasformando spazi urbani in luoghi aperti, accessibili e capaci di generare nuove relazioni.

Perché uno spazio sportivo non è mai soltanto uno spazio sportivo. È una piazza. Un punto di incontro. Un luogo dove un bambino scopre il basket, un ragazzo prova il parkour, un genitore si ferma a guardare e qualcuno, semplicemente, decide di fare il primo passo.

«“Post fata resurgo”, dopo le avversità mi rialzo: il motto di Torre del Greco esprime una capacità di ripartenza che ritroviamo anche nel valore di interventi come questo e incarna lo spirito che ci ha portato a pensare e realizzare questo progetto di progetti, con un nome così evocativo: Sport Illumina. Esattamente come un “maestro artigiano” crea un gioiello, con passione, creatività e cura, elementi che qui, nella capitale mondiale del corallo e dei camei, sono nel DNA del territorio, così il Governo è impegnato a trasformare lo sport in un’opportunità preziosa e concreta per tutti, investendo nella riqualificazione degli spazi pubblici e nella loro restituzione alle comunità. Perché con Sport Illumina, e questo è il quarto aperto in Campania nel giro di un mese, creiamo luoghi di incontro, socialità e partecipazione, offrendo soprattutto ai giovani nuove occasioni per crescere attraverso lo sport e rafforzare i legami sociali e le relazioni umane», lo ha sottolineato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“La nostra amministrazione comunale sta prestando grande attenzione allo sport e alla necessità di dotare la città di strutture adeguate. In tal senso vanno lette, ad esempio, la realizzazione del primo palazzetto dello sport e della prima piscina comunale, in un’area dove speriamo presto sorgerà anche il nuovo stadio, per il quale sono stati stanziati 18 milioni di euro. L’intervento in via Lamaria, voluto dal ministro dello sport e dei giovani e portato avanti da Sport e Salute, punta non solo ad arricchire tale offerta, ma viene realizzato in un contesto ad alta concentrazione urbana e dunque estremamente ricettivo, costituendo un intervento che da un lato offre un’area attrezza per le attività ludico-fisiche e dall’altro rappresenta un importante arricchimento sociale per l’intero quartiere”. Le parole del Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella.

Per il presidente e l’ad di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris: “Illumina è molto più di un campo dove praticare sport: è un luogo che restituiamo alle persone. Con Illumina vogliamo dimostrare che lo sport è una delle infrastrutture sociali più potenti di cui dispone il Paese. Quando uno spazio pubblico torna a vivere attraverso il gioco, il movimento e l’incontro, migliora la qualità della vita di un quartiere, si rafforzano le relazioni e cresce il senso di appartenenza. La nostra missione è rendere lo sport sempre più vicino alle persone, entrando nei luoghi della quotidianità e creando occasioni concrete di benessere, inclusione e partecipazione. Perché ogni spazio riqualificato è una possibilità in più per costruire comunità”.

L’inaugurazione di Torre del Greco porta avanti il percorso iniziato da “Illumina”, che valorizza lo spazio pubblico attraverso la forma più aggregativa esistente: lo sport. Il progetto coniuga la riqualificazione di aree urbane, la sostenibilità e l’impatto sociale. Ritrovare il piacere di stare insieme da oggi è possibile anche sul suolo campano, specialmente attraverso il basket ed il parkour, che mettono in luce gli spazi della città.