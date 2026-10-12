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Torre del Greco, un playground gratuito nel quartiere Sant'Antonio: inaugurazione con il ministro Abodi

Torre del Greco, un playground gratuito nel quartiere Sant'Antonio: inaugurazione con il ministro Abodi

Venerdì 16 ottobre alle 18 il taglio del nastro tra via Lamaria e viale del Lavoro. Previsti spazi per basket e parkour ed esibizioni delle associazioni locali.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Uno spazio gratuito dedicato allo sport e accessibile a tutti. Sarà inaugurato venerdì 16 ottobre, alle ore 18, nel quartiere Sant’Antonio a Torre del Greco, il nuovo playground realizzato nell’area compresa tra via Lamaria e viale del Lavoro, a ridosso della vicina fermata della Circumvesuviana.

Al taglio del nastro sono attesi il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e la consigliera comunale delegata allo Sport, Valentina Ascione.

L’iniziativa punta a restituire alla comunità uno spazio che in passato era finito al centro delle cronache per condizioni di degrado e abbandono. L’area ospiterà un nuovo Sport Illumina, progetto realizzato da Sport e Salute e finanziato dal ministro per lo Sport e i Giovani, con l’obiettivo di rendere lo sport sempre più accessibile e vicino ai cittadini.

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