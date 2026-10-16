Torre del Greco, all'ospedale Maresca l'ambulatorio per la sostituzione delle protesi fonatorie

A cura della Redazione

L’offerta sanitaria dell’ospedale Maresca di Torre del Greco si espande: oggi, 16 ottobre 2026, è stato attivato il primo ambulatorio ospedaliero dedicato alla sostituzione delle protesi fonatorie per i pazienti laringectomizzati.

La prima sostituzione è stata effettuata su una persona sottoposta a laringectomia totale, segnando l’avvio di un’attività specialistica rivolta ai pazienti di tutto il territorio dell’Asl Napoli 3 Sud. L’ambulatorio opera nell’ambito dell’unità operativa di otorinolaringoiatria diretta da Dino Cassiano, mentre la responsabilità del servizio è affidata al dottor Nunzio Accardo.

Le protesi fonatorie rappresentano uno strumento fondamentale per consentire a chi ha subito l’asportazione della laringe, spesso a seguito di patologie oncologiche, di recuperare la capacità di comunicare attraverso la voce. Questi utili dispositivi richiedono una specifica manutenzione: sono necessarie competenze specialistiche per effettuare controlli e sostituzioni periodiche. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Per usufruire di questi dispositivi, infatti, è necessaria l’impegnativa del medico curante. È possibile, inoltre, rivolgersi direttamente all’ospedale Maresca per ottenere maggiori informazioni.

Grazie alla nuova attività, i pazienti del territorio potranno giovare del nuovo servizio direttamente presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco, riducendo la necessità di rivolgersi a strutture sanitarie distanti e migliorando la continuità dell’assistenza.

L’attivazione dell’ambulatorio si configura come un passo avanti sul piano dell’offerta sanitaria e su quello della qualità della vita. Restituire la possibilità di parlare significa favorire l’autonomia, la sicurezza personale e la piena partecipazione alla quotidianità.