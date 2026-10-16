YMA-latte

Torre del Greco, all'ospedale Maresca l'ambulatorio per la sostituzione delle protesi fonatorie

Torre del Greco, all'ospedale Maresca l'ambulatorio per la sostituzione delle protesi fonatorie
Un importante passo avanti nell’assistenza sanitaria, per migliorare la qualità della vita e ridare voce a chi l’ha perduta.
(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

L’offerta sanitaria dell’ospedale Maresca di Torre del Greco si espande: oggi, 16 ottobre 2026, è stato attivato il primo ambulatorio ospedaliero dedicato alla sostituzione delle protesi fonatorie per i pazienti laringectomizzati.

La prima sostituzione è stata effettuata su una persona sottoposta a laringectomia totale, segnando l’avvio di un’attività specialistica rivolta ai pazienti di tutto il territorio dell’Asl Napoli 3 Sud. L’ambulatorio opera nell’ambito dell’unità operativa di otorinolaringoiatria diretta da Dino Cassiano, mentre la responsabilità del servizio è affidata al dottor Nunzio Accardo.

Le protesi fonatorie rappresentano uno strumento fondamentale per consentire a chi ha subito l’asportazione della laringe, spesso a seguito di patologie oncologiche, di recuperare la capacità di comunicare attraverso la voce. Questi utili dispositivi richiedono una specifica manutenzione: sono necessarie competenze specialistiche per effettuare controlli e sostituzioni periodiche.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Argomenti

Per usufruire di questi dispositivi, infatti, è necessaria l’impegnativa del medico curante. È possibile, inoltre, rivolgersi direttamente all’ospedale Maresca per ottenere maggiori informazioni.

Grazie alla nuova attività, i pazienti del territorio potranno giovare del nuovo servizio direttamente presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco, riducendo la necessità di rivolgersi a strutture sanitarie distanti e migliorando la continuità dell’assistenza.

L’attivazione dell’ambulatorio si configura come un passo avanti sul piano dell’offerta sanitaria e su quello della qualità della vita. Restituire la possibilità di parlare significa favorire l’autonomia, la sicurezza personale e la piena partecipazione alla quotidianità.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE