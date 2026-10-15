Torre del Greco, successo per il Job day: 140 partecipanti all'iniziativa

A cura della Redazione

Non solo un’occasione per trovare lavoro, ma anche un’opportunità per imparare a cercarlo nel modo giusto. È questo lo spirito del Job Day, il progetto svoltosi oggi, 15 ottobre, nell’auditorium della Santissima Trinità di Torre del Greco.

L’iniziativa, nata da una proposta dell’assessora alle politiche giovanili Anna Fiore in collaborazione con Gi Group, punta a favorire l’incontro tra aziende e aspiranti lavoratori ed offre, al tempo stesso, consigli pratici su come redigere un curriculum efficace e affrontare con successo un colloquio di selezione.

Lo scopo dell’iniziativa

L’attività è rivolta, nello specifico, principalmente a giovani e meno giovani di Torre del Greco in cerca di lavoro. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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“L’obiettivo – afferma durante il suo intervento l’assessore Fiore – era appunto quello di mettere in contatto i cittadini che attivamente cercano un’occasione occupazionale e chi il lavoro lo offre, oltre a fornire strumenti per meglio intercettare queste opportunità. Un gap questo che spesso è più ampio di quanto si possa pensare”.

Il successo e le ottime speranze

L’ iniziativa ha senz’altro colto nel segno, con ben 140 persone iscritte.

“Un risultato notevole – prosegue Fiore – che ci fa capire la bontà dell’iniziativa ma soprattutto ci spinge a pensare a futuri appuntamenti, il prossimo dei quali sarà sicuramente aperto anche ai ragazzi iscritti all’ultimo anno delle scuole superiori”.

Ad interloquire con i presenti anche i responsabili di Gi Group, che nei loro interventi hanno spiegato come “il lavoro non deve essere solo una semplice occupazione per portare a casa lo stipendio, ma deve rispondere al desiderio di felicità di ogni singolo individuo”.

La massiccia partecipazione al Job Day rappresenta, dunque, un segnale significativo per Torre del Greco: una città che dimostra la voglia di mettersi in gioco e di cogliere nuove opportunità, nella consapevolezza che cercare lavoro è già, di per sé, un lavoro.