Torre del Greco, Notte Sacra: conclusa la sesta edizione dedicata alla Pace

La Notte Sacra Torre del Greco si è conclusa sabato 17 ottobre: la sesta edizione, tenuta in memoria della canonizzazione di Vincenzo Romano, ha unito spiritualità e cultura in un appello alla pace.

Si è conclusa sabato 17 ottobre, la sesta edizione della Notte Sacra Torre del Greco. L’appuntamento, in memoria della canonizzazione del Santo Vincenzo Romano, ha rappresentato un'occasione di incontro, spiritualità, cultura e partecipazione, ma soprattutto un invito a riflettere su un valore fondamentale, tanto invocato quanto difficile da realizzare concretamente: la pace tra le persone.

Il risultato raggiunto assume un significato ancora più importante se si considera il pochissimo tempo a disposizione per organizzare la manifestazione.

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In pochi giorni è stato necessario mettere insieme idee, energie, disponibilità e competenze, costruendo un programma capace di coinvolgere cittadini, famiglie, bambini, realtà culturali e attività commerciali.

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Una sfida affrontata grazie alla generosità e alla volontà di tante persone che hanno scelto di mettersi a disposizione per un obiettivo comune. La riuscita dell'iniziativa dimostra quanto si possa realizzare quando si decide di collaborare, superare gli ostacoli e lavorare insieme.

In Basilica cinquecento bambini per costruire il muro della Pace

Tra i momenti più emozionanti spicca la partecipazione di cinquecento bambini in Basilica per costruire il Muro della Pace. Un'immagine forte, carica di significato, che ha affidato alle nuove generazioni un messaggio di fraternità, speranza e convivenza. I bambini, con la loro presenza, hanno ricordato a tutti che la pace non può essere soltanto una parola pronunciata nelle occasioni solenni, ma deve diventare un comportamento quotidiano, fatto di rispetto, ascolto e capacità di accogliere gli altri.

Ed è proprio sul tema della pace che questa edizione consegna alla comunità la riflessione forse più importante.

L’intervento di Salvatore Esposito, presidente del comitato promotore

“La pace è stata il filo conduttore della manifestazione” - racconta Salvatore Esposito, presidente del comitato promotore - “ma bisogna riconoscere con sincerità che, nella nostra comunità, c'è ancora molta strada da fare. Troppo spesso, nei rapporti tra le persone, prevalgono divisioni, incomprensioni e contrapposizioni.

Si può costruire simbolicamente un muro dedicato alla pace, ma la vera sfida è abbattere quei muri invisibili che continuano a separarci nella vita di tutti i giorni.

L’evento vuole essere un richiamo alla pace, quella che si costruisce attraverso le relazioni, la disponibilità al confronto, il rispetto reciproco e la capacità di mettere da parte personalismi e contrasti per perseguire il bene comune. È un percorso che riguarda tutti, nessuno escluso, e che richiede coerenza tra i valori che proclamiamo pubblicamente e i comportamenti che adottiamo ogni giorno”

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Accanto a questo forte messaggio, la manifestazione ha valorizzato il patrimonio storico e culturale del territorio. Di particolare rilievo è stata l'esposizione dell'archivio della Basilica, un'occasione preziosa per avvicinare il pubblico alla memoria storica, ai documenti e alle testimonianze che custodiscono l'identità e la storia di un luogo di profondo significato religioso e culturale. Così come l’accento posto su attività artistiche imprescindibili dalla storia torrese come l’arte presepiale, la lavorazione del cammeo e la possibilità di ammirare grandi opere in corallo all’omonimo e storico museo di piazza Luigi Palomba.

Cinque percorsi di visite guidate

La città è stata inoltre protagonista attraverso cinque percorsi di visite guidate, pensati per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta dei suoi luoghi, delle sue bellezze e delle sue storie. Un'iniziativa che ha intrecciato la dimensione religiosa con quella culturale e turistica, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio cittadino e coinvolgendo gli alunni degli istituti di scuola superiore della città.

Fondamentale è stato anche il sostegno delle attività commerciali, che hanno dimostrato disponibilità, attenzione e senso di appartenenza. Il contributo dei commercianti ha confermato l'importanza di creare una rete tra organizzazione, associazioni, realtà culturali e mondo produttivo, affinché Notte Sacra Torre del Greco possa continuare a essere un'occasione di partecipazione e crescita per l'intera città.

Sesta edizione: l’inizio di una nuova fase di lavoro

La conclusione della sesta edizione non rappresenta, tuttavia, un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase di lavoro.

Tra pochi giorni il Comitato sarà nuovamente convocato per confrontarsi sull'esperienza appena conclusa e definire con maggiore chiarezza ruoli e responsabilità, valutare nuovi ingressi e ampliare le possibilità di partecipazione attiva. Sarà anche il momento per analizzare i risultati positivi, individuare le criticità e riconoscere gli errori da non ripetere, con l'obiettivo di rendere l'organizzazione sempre più solida, efficace e partecipata.