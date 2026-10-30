A Torre del Greco torna “La prevenzione scende in campo”, un'iniziativa destinata i più piccoli

Un percorso dalla durata di tre mesi firmato dall'associazione “Ishtar”

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A Torre del Greco la prevenzione torna tra i banchi di scuola con la seconda edizione del progetto “La prevenzione scende in campo”, un percorso di tre mesi firmato con l’associazione Ishtar -guidata dalla presidente Felicia Di Donna -, e realizzato con il sostegno della Fondazione Campania Welfare e il patrocinio della Regione Campania.

Un’iniziativa destinata ai più piccoli per trasformare la salute, il rispetto e l’inclusione in abitudini quotidiane, tramite laboratori e momenti di confronto guidati da esperti e tutor.

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Si parte dall’istituto Giampietro-Romano

Il sipario si aprirà il 6 novembre all'Istituto comprensivo Giampietro-Romano, dove i riflettori si accenderanno su due temi cruciali: la nutrizione consapevole e la prevenzione alla violenza di genere. Il percorso continuerà poi il 25 novembre.

Si prosegue al Sauro-Morelli

Il viaggio formativo troverà ampio spazio anche all’istituto comprensivo Sauro-Morelli, che ospiterà un fitto calendario di appuntamenti. Si comincia l'11 novembre con il ciclo dedicato alla prevenzione attraverso lo sport inclusivo, che proseguirà il 16, 23, 24 e 30 novembre per dimostrare come la disciplina sportiva sappia farsi linguaggio universale di amicizia e parità. A chiudere questa tappa, il 4 dicembre, sarà un nuovo affondo dedicato alla nutrizione e alla cultura del rispetto e del contrasto alla violenza di genere.

Le parole della presidente Di Donna

«Ripartire con la seconda edizione di questo progetto significa dare continuità a un patto profondo stretto con le nuove generazioni e le loro famiglie - sottolinea la presidente dell’associazione Ishtar, Felicia Di Donna - Seminare la prevenzione tra i banchi di scuola vuol dire insegnare ai ragazzi che il benessere non è solo una questione medica, ma un modo di vivere che unisce la salute fisica, la parità e il rispetto dell'altro. La sinergia costante con la Regione Campania, la Fondazione Campania Welfare e le scuole del territorio ci conferma che solo facendo rete possiamo costruire una comunità davvero capace di prendersi cura dei propri giovani».