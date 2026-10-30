“Legalità è… pace” : Torre del Greco ospita il premio Giovanni Guarino 2026

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Realizzare un cortometraggio che abbia quale argomento centrale la pace: è l’indirizzo che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Mennella, ha dato agli istituti comprensivi e alle scuole secondarie di secondo grado di Torre del Greco che intendono partecipare alla quarta edizione del premio dedicato alla memoria di Giovanni Guarino, il ragazzo non ancora 18enne, ucciso a coltellate la sera del 10 aprile 2022, durante una rissa nella città del corallo.

Nei giorni scorsi i dirigenti scolastici delle scuole cittadine hanno ricevuto una lettera firmata dal dirigente della pubblica istruzione, Gaetano Camarda, missiva che fa seguito alla delibera approvata in giunta, con la quale - su proposta dell’assessore Mariateresa Sorrentino - è stato fissato il tema dell’edizione di quest’anno del premio: “Legalità è… pace”.

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Nella delibera, con la quale viene evidenziato come il punto di lettura posto a palazzo Baronale sia stato intitolato alla giovane vittima, si sottolinea come l’obiettivo del premio è quello di realizzare iniziative tali da “consentire la diffusione tra gli studenti del territorio del senso civico e della cultura della legalità attraverso percorsi condivisi con i dirigenti scolastici, nonché al fine di promuovere nuove progettualità da indirizzare alle scuole cittadine, con l’obiettivo di partire dalla memoria per educare i giovani alla cultura della legalità nel ricordo di Giovanni Guarino”.

Nella missiva firmata dal dirigente, inoltre, viene ribadito come “nell’ambito delle attività oggetto del concorso, ciascun istituto, con una classe, dovrà realizzare un cortometraggio sul tema della pace, con l’eventuale coinvolgimento di enti ed associazioni del territorio e, in generale, di soggetti del terso settore e raccontare questa esperienza”.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il prossimo 19 novembre, prima di essere valutati da un’apposita giuria, che sarà chiamata a decretare i lavori meritevoli di aggiudicarsi il premio. La consegnata degli attestati, come di consueto, sarà effettuata nel corso di una cerimonia pubblica che sarà poi organizzata dal Comune, e alla quale saranno invitati anche i familiari di Giovanni Guarino.