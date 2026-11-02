Trofeo Città di Torre del Greco: il mare tra sport, inclusione e memoria

Valentina Ascione ha promosso il primo trofeo Città di Torre del Greco, manifestazione sportiva svoltasi dal 27 al 31 ottobre che ha trasformato il mare torrese in luogo di incontro e formazione. L’iniziativa, sostenuta dal sindaco Luigi Mennella, ha coinvolto atleti, tecnici e cittadini

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Si è conclusa il 31 ottobre la prima edizione del trofeo Città di Torre del Greco, manifestazione sportiva che, dal 27 ottobre, ha trasformato il mare torrese in un luogo di incontro, formazione, sport e partecipazione.

Un progetto nato dalla volontà della consigliera comunale con delega allo Sport, Valentina Ascione, che, con il sostegno e l'approvazione del sindaco Luigi Mennella, ha promosso la realizzazione di un'iniziativa capace di coniugare promozione sportiva, valorizzazione del territorio e coinvolgimento delle nuove generazioni.

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L'organizzazione è stata affidata all'Asd Nautilus, attraverso il lavoro delle sorelle Vittoria e Rosanna Tizzano, in partnership con il Circolo Nautico Torre del Greco, realtà profondamente radicata nella storia e nella tradizione marinara della città, presieduta da Gianluigi Ascione.

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Circa 320 studenti protagonisti di una settimana di sport

Uno degli aspetti più significativi dell'iniziativa è stato il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Nel corso della settimana circa 320 ragazze e ragazzi hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi al mondo della pagaia e del dragon boat, partecipando a un percorso di attività sportive e formative pensato per far conoscere una disciplina che rappresenta molto più di una semplice pratica agonistica.

Hanno aderito al progetto gli istituti comprensivi Mazza-Colamarino, Sauro-Morelli, Don Bosco-D'Assisi, Angioletti e Falcone-Scauda.

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Un'esperienza che ha permesso agli studenti di vivere il mare da protagonisti, scoprendo il valore della collaborazione, della condivisione degli obiettivi e del lavoro di squadra.

Alla realizzazione del progetto ha contribuito anche il comitato regionale della Federazione Italiana Canottaggio, rappresentato da Mauro Mulazzani, presente sia alla conferenza stampa di presentazione sia durante le attività dedicate agli studenti, per portare il saluto della federazione e testimoniare la vicinanza del movimento remiero all'iniziativa.

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Un ringraziamento particolare va anche al consigliere regionale Veronica Guida, che ha partecipato attivamente alle regate in veste di vogatrice, a Orazio Milano e Giulia Cangiato, referenti per il Miur, per il loro contributo e la collaborazione nel rapporto con il mondo scolastico.

Nove società remiere e 120 atleti per una grande giornata di sport

Il momento culminante della manifestazione si è svolto sabato 31 ottobre, con le competizioni che hanno visto la partecipazione di circa 120 atleti e atlete, in rappresentanza di nove società remiere.

In acqua si sono confrontate la squadra di casa del Circolo Nautico Torre del Greco, Sirene Partenopee, Ilva Bagnoli, Posillipo, Savoia, Circolo Nautico Partenio e Irno di Salerno, insieme alle altre società partecipanti.

Una giornata di sport e grande partecipazione, caratterizzata da entusiasmo, sana competizione e spirito di appartenenza al mondo della voga.

Tre i trofei messi in palio per l'occasione, ciascuno portatore di un significato particolare.

Il trofeo Sirene di Ulisse, messo in palio dalla presidente Roberta Reisino Tizzano che con la sua associazione si impegna nelle attività di prevenzione del tumore al seno.

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Il trofeo Davide Tizzano è stato invece istituito in memoria di Davide Tizzano, campione olimpico di canottaggio e campione mondiale di vela, prematuramente scomparso il 29 dicembre 2025. Un riconoscimento fortemente voluto dalla famiglia per il legame speciale con il Circolo Nautico Torre del Greco.

Infine, il Trofeo Città di Torre del Greco, riconoscimento che celebra la manifestazione e l’impegno delle istituzioni per la divulgazione sportiva.

Grazie al sostegno degli sponsor dell'evento, ai tre trofei è stato inoltre associato un premio complessivo di 1.000 euro in materiale sportivo.

A conquistare tutti e tre i riconoscimenti è stato il Circolo Nautico Irno di Salerno, protagonista di una giornata di gare che ha premiato la preparazione e il valore della propria squadra.

Una città che ha saputo accogliere lo sport

Il successo della manifestazione non si misura soltanto attraverso i numeri e i risultati sportivi, ma soprattutto attraverso la capacità di coinvolgere una comunità e creare relazioni.

L'Asd Nautilus esprime un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale, al sindaco Luigi Mennella e alla consigliera con delega allo sport Valentina Ascione, per aver creduto nel progetto e averne sostenuto la realizzazione.

Un ringraziamento speciale al presidente Gianluigi Ascione e a tutto il Circolo Nautico Torre del Greco per l'ospitalità, la disponibilità e la collaborazione dimostrate durante l'intera manifestazione.

Grande supporto tecnico da parte della Capitaneria di Porto nella figura del comandante Angelo Labella, che durante tutte le attività hanno interdetto le zone marine di competenza.

Ma un pensiero particolare va alla città e ai suoi cittadini. Durante i giorni contraddistinti da un clima soleggiato e autunnale trascorsi sul territorio, atleti, tecnici e collaboratori hanno potuto apprezzare un'accoglienza autentica, fatta di disponibilità, attenzione e calore umano.