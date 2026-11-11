Torre del Greco, apre il centro antiviolenza Oltre: inaugurazione il 16 novembre

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Nasce a Torre del Greco il centro antiviolenza chiamato Oltre.

La struttura di Via delle Forze Armate, di proprietà dell’ente e affidata alla società cooperativa sociale Giada, sarà inaugurata lunedì 16 novembre alle ore 10.

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Saranno presenti il sindaco Luigi Mennella, la consigliera regionale e presidente della commissione sanità dell’assise campana Loredana Raia, la consigliera comunale con delega alle pari opportunità Iolanda Mennella e il dirigente alle politiche sociali e coordinatore dell’ambito N31 Amedeo Cortese.

“Oltre il silenzio, oltre la paura, oltre la violenza: verso la libertà” è lo slogan scelto per lanciare il centro antiviolenza che rappresenta, come si legge negli atti che hanno portato alla sua realizzazione, un punto deputato “ad accogliere le donne che hanno subito violenza e/o che sono esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale. I centri antiviolenza sono luoghi in cui un intendimento politico (cambiare la cultura, il discorso pubblico sulla violenza contro le donne) si unisce a una pratica di supporto e accoglienza verso le donne che intendono uscire dalla violenza. Questi due aspetti sono intimamente legati nella metodologia sviluppata nel corso degli anni e validata via via da tutte le principali organizzazioni internazionali. Sono strutture ad indirizzo pubblico, in cui le donne vengono ricevute e coinvolte in attività personali o di gruppo volte a contrastare il ruolo di vittima e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza”.

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