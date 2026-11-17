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L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale ha riconosciuto e registrato il corallo e il cammeo di Torre del Greco come Indicazioni Geografiche Protette (IGP) a livello europeo.

A darne la notizia è il Ministero delle Imprese e il Made in Italy che ha annunciato lo straordinario risultato: si tratta delle prime due Igp italiane per prodotti artigianali e industriali nell’ambito sistema europeo di tutela.

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Le dichiarazioni di Vincenzo Aucella

«È un risultato storico, che premia il lavoro di un intero comparto e restituisce al corallo e al cammeo di Torre del Greco il riconoscimento che meritano. Abbiamo creduto in questo progetto perché siamo convinti che la tutela delle nostre produzioni sia fondamentale per garantirne il futuro. L’IGP non rappresenta soltanto una certificazione di origine, ma uno strumento economico concreto per rafforzare la competitività delle imprese, contrastare le imitazioni e valorizzare sui mercati internazionali un patrimonio unico di competenze e tradizioni», ha dichiarato Vincenzo Aucella, presidente del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese.

Un traguardo che premia il lavoro delle imprese cittadine, degli artigiani e delle generazioni di maestri incisori che hanno reso Torre del Greco un punto di riferimento internazionale nella lavorazione del corallo e del cammeo.

Le parole di Fabrizio Monticelli

“Il riconoscimento europeo è il risultato di un percorso complesso, costruito attraverso un intenso lavoro di coordinamento tra imprese, istituzioni e competenze tecniche – ha dichiarato Fabrizio Monticelli, project manager del Consorzio Corallo e Cammeo torrese -. Abbiamo trasformato un patrimonio di tradizioni e conoscenze in un progetto strutturato, capace di rispondere ai requisiti della normativa europea. Ora si apre la fase più importante: fare dell’IGP uno strumento operativo di crescita, capace di generare valore per le aziende, rafforzare l’identità produttiva del territorio e creare nuove opportunità commerciali”.