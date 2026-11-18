L'ex ministro della Cultura ha partecipato a un incontro con rappresentanti politici e tesserati dell'area vesuviana. Nel dibattito spazio alle critiche al Partito Democratico e alle prospettive di rafforzamento del partito sul territorio.

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Un incontro dedicato al confronto politico e alle prospettive del centrodestra nell'area vesuviana. Il Coordinamento Area Miglio d’Oro ha riunito rappresentanti dei comuni del territorio e iscritti al partito alla presenza dell’ex ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano.

Nel corso dell'iniziativa, Sangiuliano ha illustrato le linee programmatiche del partito, soffermandosi sui valori e sugli obiettivi politici che ne orientano l'azione, con particolare attenzione al rafforzamento della presenza sul territorio.

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Le critiche al Partito Democratico

Uno dei temi centrali dell'incontro ha riguardato la situazione politica locale, con particolare riferimento a Torre del Greco.

Dal Coordinamento sono arrivate dure critiche al Partito Democratico, accusato di alimentare un sistema di lottizzazione e gestione del potere politico e sociale che, secondo gli esponenti del Coordinamento, condizionerebbe le dinamiche amministrative e politiche del territorio.

Si tratta di accuse contenute nel comunicato diffuso dagli organizzatori, che non riporta riferimenti a specifici episodi.

L'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio

L'incontro è stato anche l'occasione per ribadire la volontà di costruire un'alternativa politica basata, nelle intenzioni degli organizzatori, sui principi di serietà, trasparenza e autonomia politica.

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La partecipazione di rappresentanti dei comuni dell'area vesuviana e di numerosi tesserati è stata sottolineata dal Coordinamento come un segnale di coinvolgimento e interesse verso le iniziative del partito.

A conclusione dell'appuntamento, il coordinatore dell'Area Miglio d'Oro, Salvatore Quirino, ha rivolto un ringraziamento ai partecipanti per la presenza e per il contributo offerto al dibattito.