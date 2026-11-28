TorreSette torresette.news
Torre del Greco, al Circolo Nautico la presentazione del romanzo “La guerriera dei libri”
Un incontro letterario dedicato alla donna che salvò il patrimonio librario napoletano durante la Seconda guerra mondiale.
La storia di una donna che ha lottato per salvare il patrimonio librario di Napoli durante la Seconda guerra mondiale. È quella di Guerriera Guerrieri, prima donna a dirigere la Biblioteca Nazionale di Napoli, protagonista del romanzo “La guerriera dei libri”, scritto da Vincenza Alfano.
Il volume sarà presentato a Torre del Greco mercoledì 2 dicembre, alle ore 17.30, presso la sede del Circolo Nautico, lungo il molo di ponente del porto torrese. L'iniziativa è promossa dai soci del sodalizio presieduto da Gianluigi Ascione.
Una donna a difesa del patrimonio culturale
Tra storia documentata e ricostruzione narrativa, il romanzo ripercorre lo straordinario impegno di Guerriera Guerrieri per preservare il patrimonio librario partenopeo dalle devastazioni del secondo conflitto mondiale, affrontando l'indifferenza della burocrazia e la prepotenza degli eserciti.
Una testimonianza di coraggio, determinazione e amore per la cultura, attraverso la quale viene restituita centralità a una figura femminile della storia napoletana.
L'incontro con l'autrice
Alla presentazione, oltre all'autrice Vincenza Alfano, interverrà la professoressa Luigia Gargiulo, alla quale sarà affidata l'introduzione. A moderare l'incontro sarà Salvatore Perillo.
L'ingresso all'iniziativa è libero.
Meta descrizione:
Sommario:
Keyword: Torre del Greco, Circolo Nautico, Vincenza Alfano, La guerriera dei libri, Guerriera Guerrieri, Biblioteca Nazionale di Napoli, cultura, libri.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/comuni-vesuviani-torre-del-greco/2026/11/28/torre-del-greco-al-circolo-nautico-la-presentazione-del-romanzo-la-guerriera-dei-libri
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.