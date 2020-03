A cura della Redazione

Due nuovi contagi e un decesso. Torre del Greco piange l'ennesima vittima del coronavirus e registra altre due persone affette dal Covid-19.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale.

La persona deceduta elaveva 84 anni.

Sale così a 52 il numero dei soggetti positivi (escluso quelli deceduti), 32 di questi sono in isolamento domiciliare, altri 20 in ospedale.

Intanto, dalla Direzione Generale dell’ASL è pervenuta una proposta di adesione al progetto “Il sostegno oltre la distanza” che prevede, attraverso ​l’attivazione del numero verde 800936630, la possibilità per qualunque soggetto, in isolamento fiduciario, di poter richiedere un supporto di necessità. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ “Continuiamo – ha dichiarato il sindaco Giovanni Palomba – a contrastare in prima linea e in tutte le forme consentite fenomeni di diffusione del contagio epidemiologico. È fondamentale, ancora in questa fase, restare a casa ed osservare in modo scrupoloso le disposizioni governative. Proseguiremo, inoltre, grazie alla collaborazione delle Forze dell’Ordine, in attività di controllo e di monitoraggio del territorio. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo”.