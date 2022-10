A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città stabiese.

Nel corso dell’attività sono state identificate 121 persone, di cui 48 con precedenti di polizia, controllati 68 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica.

Inoltre, i poliziotti, nel transitare in piazza Principe Umberto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo l’aveva derubata del giubbotto.

Poco dopo, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno rintracciato l’uomo in via Bonito trovandolo in possesso della refurtiva.

Un 56enne stabiese, con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato.