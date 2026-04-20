A cura della Redazione

Si svolgerà domani, 21 aprile, presso la Biblioteca “Laura Celentano” del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta, l’incontro dal titolo “Il belletto dell’amore”, inserito nel progetto di educazione civica “Le Radici del Futuro”. Un appuntamento denso di significato, pensato per sensibilizzare le giovani generazioni su temi cruciali come il rispetto, la consapevolezza emotiva e il contrasto alla violenza di genere.

Ad aprire l’iniziativa sono stati i saluti della dirigente scolastica Immacolata Arpino, che ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola nella formazione non solo culturale, ma anche civile degli studenti. A moderare l’incontro la docente Carmen Sicignano, responsabile del progetto, che ha guidato i diversi momenti della giornata favorendo il dialogo e la partecipazione.

L’introduzione è stata affidata a Chicca Cartoncino, presidente del Comitato “Una e Centomila”, da anni impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il percorso è proseguito con la proiezione del cortometraggio “Non Tacete!”, realizzato dagli studenti del liceo, seguita dagli interventi di ospiti qualificati.

Tra questi, Titti Improta, membro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Ilaria Perrelli, presidente della Consulta sulla condizione della donna della Regione Campania, e Giuliana Boni, regista del cortometraggio “Dolly Make up”, anch’esso proiettato durante l’evento. I contributi hanno offerto spunti di riflessione profondi, mettendo in luce le dinamiche spesso invisibili della violenza e l’importanza di riconoscerle e contrastarle.

Momento centrale della giornata è stato il dibattito con le alunne e gli alunni, che hanno partecipato attivamente, ponendo domande e condividendo pensieri ed esperienze. Un confronto autentico che ha trasformato l’incontro in un’occasione concreta di crescita e consapevolezza.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso educativo volto a formare cittadini responsabili, capaci di costruire relazioni sane e di contribuire a una società più giusta e inclusiva.