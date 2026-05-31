Torre Annunziata, via libera al progetto per il collegamento tra via Gambardella e via Prota

Un nuovo collegamento stradale tra via Gambardella e via Prota è sempre più vicino a diventare realtà. È stata infatti approvata la progettazione definitiva dell'intervento che punta a migliorare la viabilità in una delle aree strategiche di Torre Annunziata, prevedendo anche la realizzazione di una pista ciclabile e di nuovi percorsi pedonali.

L'iter del progetto parte da lontano. Già nel 2018 la Giunta comunale aveva approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, dando il via a un percorso che ha richiesto diversi passaggi amministrativi e autorizzativi.

Nel 2022 il Comune di Torre Annunziata ha ottenuto un finanziamento di circa 1 milione e 220 mila euro per la realizzazione dell'intervento. La progettazione definitiva è stata affidata alla società R.T.P., con capogruppo Technital, che ha consegnato il progetto nel novembre 2023.

Un passaggio decisivo è arrivato a gennaio 2025 con la conclusione della conferenza dei servizi, che ha coinvolto tutti gli enti interessati, tra cui Asl, Soprintendenza, Terna Rete Italia, Città Metropolitana, Autorità di Bacino e Vigili del Fuoco.

Adesso si attende la progettazione esecutiva, che dovrebbe essere completata entro un mese. Successivamente si procederà con gli espropri delle aree interessate e con la gara d'appalto. Se i tempi previsti saranno rispettati, i lavori potrebbero iniziare già nell'autunno di quest'anno.

Il nuovo asse viario

Il nuovo asse viario collegherà via Gambardella a via Prota sviluppandosi per circa mezzo chilometro. La carreggiata sarà composta da due corsie di marcia per una larghezza complessiva di 5,50 metri. Ai lati saranno realizzati due marciapiedi da 1,60 metri ciascuno, mentre una pista ciclabile larga 2,60 metri consentirà una mobilità più sicura e sostenibile.

Responsabile unico del procedimento è l'ingegnere Luigi Gaglione.