Torre Annunziata, al IV Circolo “Cesaro” la Giornata della Legalità con magistrati e forze dell'ordine

A cura della Redazione

Ieri il IV Circolo di Torre Annunziata si è fermato per celebrare la Giornata della Legalità. Ma fermarsi, per un'istituzione, non significa restare inerti. Significa, al contrario, riflettere sul senso profondo del cammino quotidiano dei piccoli studenti.

Per aiutare a riflettere e per dare una forma concreta a concetti che a volte rischiano di sembrare astratti, la dirigente prof.ssa Maria Pisciuneri ha avuto l’onore di ospitare relatori d'eccezione, servitori dello Stato che vivono la legalità in prima linea, affrontando ogni giorno la complessità delle relazioni umane e della giustizia applicata: la dott.ssa Filomena Capasso, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, e Il poliziotto specializzato in criminologia e scrittore dott. Francesco Paolo Oreste.

Il giudice Capasso non ha parlato di codici e di aule di tribunale, ma ha testimoniato come la legge sia uno strumento vivo, pensato per proteggere la comunità e per garantire che i conflitti – che nella società e nella crescita sono naturali – possano essere abitati e risolti senza distruggere l'altro, attraverso il dialogo e la forza del diritto, nell’applicazione delle leggi e dei principi fondamentali della Costituzione italiana.

Il poliziotto ha sottolineato come la legalità sia la struttura portante che ci permette di abitare lo spazio pubblico in sicurezza, nel rispetto reciproco e nella giustizia. La comprensione del valore della giustizia richiede tempo: richiede il tempo dell'ascolto, della parola e della testimonianza.

Per questa ragione, la giornata di ieri ha rappresentato un'occasione straordinaria di crescita per tutti i bambini del IV Circolo didattico “C.N.Cesaro” di Torre Annunziata.