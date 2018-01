A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato Carlo Izzo, di 21 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno condotto un’indagine antidroga da cui hanno accertato che il giovane di frequente si spostava da Torre Annunziata a Torre del Greco per svolgere l’illecità attività.

Ieri sera, in via Nazionale, gli agenti hanno intercettato Izzo a bordo di un’autovettura. Lo hanno fermato trovandogli indosso 15 dosi di cocaina per un peso di circa 15 grammi.

Il 21enne è in attesa del giudizio direttissimo.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook