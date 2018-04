A cura della Redazione

Tragico incidente stradale stamattina sulla strada SS6 Casilina. Alle prime luci dell'alba, erano all'incirca le 6,45, un'auto con quattro giovani a bordo dell'alto Casertano si è scontrata frontalmente con un furgone guidato da F. Z., commerciante di Torre Annunziata.

Tragico il bilancio del'incidente: due morti e tre feriti.

A perdere la vita sono stati due giovani di Calvi Risorta: Francesco Ranucci, non ancora 18enne, e Antonio Valente, 30 anni compiuti, alla guida della Citroen C3, residente a Calvi ma originario del vicino comune di Pignataro Maggiore. Nell'auto viaggiavano anche altri due giovani: Alfredo M. e Natascia I., entrambi seduti sui sedili posteriori e rimasti grevemente feriti. Anche il commerciante oplontino è rimasto gravemente ferito con ricovero in ospedale in prognosi riservata.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Teano, il personale dell’Anas e i carabinieri della Compagnia di Capua e della locale Stazione.