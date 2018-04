Torre Annunziata - Anziano accerchiato da tre giovani viene rapinato di 3 mila euro

A cura della Redazione

Erano circa le 21,00 di ieri sera, sabato 7 aprile, quando un anziano di 82 anni, mentre percorreva via Zuppetta, la strada di fronte Palazzo Criscuolo, è stato avvicinato da tre giovani. I malviventi hanno accerchiato l'uomo intimandogli di consegnargli quanto aveva addosso. L'uomo, da abitudine, portava sempre con sé tutti i soldi per non lasciarli a casa incustoditi. E in quel momento aveva in tasca ben 3 mila euro.

Questo fatto, probabilmente, era a conoscenza dei giovani che hanno organizzato la rapina. Il malcapitato, impaurito, non ha reagito ed ha consegnato tutti i soldi che aveva in tasca. I tre, ottenuto quanto chiesto senza far uso di violenza, si sono dati alla fuga nei vicoli alle spalle del quartiere Provolera.

All'anziano non è restato altro da fare che avvertire i carabinieri della Compagnia locale per denunciare il fatto e far avviare le indagini.

