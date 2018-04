A cura della Redazione

Blitz della Polizia di Stato in via Melito a Torre Annunziata, strada di congiungimento tra via Vittorio Veneto e via Roma (zona Torre Centrale). Gli agenti della Sezione Volante e della Squadra Anticrimine del locale Commissariato - guidato dal primo dirigente Vincenzo Gioia e dalla vicequestore Elvira Arlì - hanno passato al setaccio le palazzine popolari effettuando perquisizioni presso le abitazioni di alcuni pregiudicati.

In una cassetta di derivazione telefonica di uno degli stabili, tra il primo e il secondo piano, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 16 grammi di canapa indiana divisa in dosi e pronta per essere venduta, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Denunciato in stato di libertà un 22enne già noto alle forze dell'ordine, I. A. S.. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Scoperto poi un locale attiguo al fabbricato, con una porta metallica chiusa mediante un lucchetto per impedirne l'accesso agli estranei, che in base alle informazioni raccolte risultava nelle disponibilità del giovane denunciato e del padre (sebbene questi ultimi ne negassero il possesso). Gli agenti hanno trovato nell'abitazione del 22enne la chiave e così sono entrati. All'interno c'era una pistola revolver calibro 38 special, rifornita di cartucce e numeroso munizionamento. L'arma era occultata in un contenitore di plastica per il mangime degli animali.

Effettuati i controlli, è stato appurato che la pistola risultava da ricercare, in quanto il legittimo proprietario aveva sporto denuncia presso il Commissariato di Polizia di Torre del Greco nel 2016. Sul posto, la Scientifica ha effettuato gli esami e padre e figlio sono stati condotti al Commmissariato per la rilevazione delle impronte digitali al fine di compararle con quelle eventualmente rinvenute sull'arma.

Per la pistola - in attesa degli esami di laboratorio - è stato denunciato in stato di libertà un pregiudicato di 62 anni, I. F., con precedenti per droga.

I controlli della Polizia sono proseguiti infine nel quartiere ed hanno portato all'identificazione di numerosi individui e al sequestro di diverse auto per mancanza della copertura assicurativa. Elevate sanzioni per circa 5mila euro.

