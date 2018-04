A cura della Redazione

Ruba in un'auto in sosta in via Roma a Torre Annunziata, arrestato dai carabinieri. Alessandro Della Grotta, 49enne oplontino già noto alle forze dell'ordine, aveva scelto come obiettivo una Volkswagen Golf parcheggiata in strada. Dopo aver forzato la portiera del veicolo, ha "preso" lo stereo, una paio di occhiali, un paio di scarpe antiinfortunistca e un lettore mp3. Il valore della refurtiva - poi riconsegnata al legittimo proprietario - si aggirava sui 900 euro.

L'uomo, arrestato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia oplontina, deve risponedere di furto aggravato.

E' stato condotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook