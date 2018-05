A cura della Redazione

Ai domiciliari per droga, arrestato dai carabinieri per detenzione di marijuana.

I militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia oplontina hanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne del luogo, Vincenzo Della Ragione.

Il giovane, agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato trovato, durante una perquisizione domiciliare, a nascondere in intercapedini delle mura domestiche 15 grammi di marijuana divisi in dosi e bustine di plastica.

Dopo le formalità è stato tradotto nuovamente ai domiciliari ed è in attesa del giudizio direttissimo.

