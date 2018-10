A cura della Redazione

Falso e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. I carabinieri del NAS di Napoli hanno arrestato - e condotto ai domiciliari - un 53enne di Marigliano, titolare di una struttura sanitaria a Mugnano, ed un medico di base di 64 anni dell'Asl Na 2 Nord, con studio a Mugnano..

Le indagini - coordinate dalla Procura di Napoli Nord - avrebbero appurato che il medico prescriveva a favore del Centro radiodiagnostico - utilizzando i dati di ignari pazienti - ricette relative a prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini dal costo elevato. In tal modo, la struttura percepiva i rimborsi dall'Asl per prestazioni in effetti mai eseguite. Gli inquirenti quantificano il danno economico ai danni della Pubblica Amministrazione, nel biennio 2015-2016, pari a circa 70mila euro.

