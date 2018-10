A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, al comando del maggiore Simone Rinaldi, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, hanno svolto un servizio ad “alto impatto” concentrato in particolare su Torre Annunziata e Boscoreale.

Quattro ragazze sono state denunciate a Torre Annunziata: si tratta di due sorelle di 19 e 18 anni e di due loro amiche di16 e 17 anni, “prese” in un centro commerciale di Torre Annunziata poco dopo aver rubato cosmetici del valore complessivo di 100 euro.

A Boscoreale, un 42enne, pregiudicato per contrabbando, è stato sorpreso a vendere 34 pacchetti di sigarette privi del sigillo dei monopoli di Stato; era già stato arrestato dai carabinieri a luglio per il possesso di 10 kg di sigarette illegali.

Un 45enne, anch’egli del luogo, pregiudicato per ricettazione e furto, è stato invece denunciato per ricettazione perché sorpreso in sella a una bicicletta rubata a Pompei.

Sempre a Boscoreale i militari hanno denunciato per violazione del divieto di ritorno nel Comune un 43enne di Pompei pregiudicato per reati in materia di stupefacenti. E nello stesso Comune è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza nei confronti di un 42enne controllato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l.

Su via Settetermini i carabinieri hanno bloccato un 38enne che in sella al suo scooter non si era fermato all’ “alt”, denunciandolo per resistenza a un pubblico ufficiale.

Ancora a Boscoreale i militari hanno denunciato una 35enne di origine bulgara sottoposta al divieto di ritorno in quel Comune.

Controlli anche a Poggiomarino dove i miliari hanno rinvenuto e sequestrato, in casa di una 50enne del luogo, incensurata ma sorella di un uomo appartenete al clan camorristico dei “Galasso” in passato operante a Poggiomarino, 16 cartucce calibro 38 special. La donna è stata denunciata per detenzione illegale di munizionamento.

