A cura della Redazione

Trovata una pistola sepolta in un terreno a Torre Annunziata. La scoperta è stata fatta dagli agenti del Polizia di Stato del locale Commissariato, diretto dal primo dirigente Claudio De Salvo.

Il fondo agricolo in questione si trova in via Plinio e qui sono stati rinvenuti e sequestrati un revolver marca "Python 357 Magnum" e 55 cartucce "CBC 357 Magnum". L'arma e le munizioni erano sotterrate ad una profondità di circa 20-30 cm ed avvolte in un involucro di plastica a sua volta contenuto in una busta.

La Polizia indaga per risalire al o ai proprietari del fondo e della pistola. E soprattutto capire se quest'ultima sia stata utilizzata per commettere reati e in fatti di sangue.

