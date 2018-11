A cura della Redazione

Paura di perdere il posto di lavoro e di non riuscire a percepire la pensione. Stamattina un uomo si è barricato su una delle torri della Beton Torre, azienda operante nel settore della produzione di calcestruzzi in via Ercole Ercoli a Torre Annunziata.

L'operaio - tra quelli in procinto di essere licenziati a causa della crisi che ha colpito la società per la quale lavorava - pare non avesse avuto garanzie sul trattamento pensionistico spettantegli, così ha inscenato la protesta salendo sul punto più alto di una delle torri dove avviene la lavorazione del materiale, minacciando di lanciarsi nel vuoto.

Sul posto le forze dell'ordine e la Polizia Municipale. Dopo un po', a seguito delle richieste pressanti degli agenti di desistere dal suo intento, l'uomo è finalmente sceso ponendo fine a ore di apprensione e angoscia.

