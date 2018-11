A cura della Redazione

Evase dai domiciliari e venne sorpreso in scooter, ma picchiò i carabinieri per tentare la fuga: condannato a un anno e mezzo di reclusione un affiliato al clan. Raffaele Abbellito, 46 anni, alias ciaciello, pluripregiudicato di Torre Annunziata, era stato arrestato la sera del 22 ottobre scorso in via Mazzini, nel quartiere Murattiano della città oplontina. Era alla guida di un ciclomotore e stava percorrento la strada non lontano dalla sua abitazione, quando i militari lo hanno riconosciuto e gli hanno imposto l'alt. L'uomo è fuggito ma è stato comunque inseguito e bloccato dopo una breve colluttazione nella quale un militare dell'Arma ha riportato contusioni guaribili in 10 giorni. Così, Abbellito è finito in manette per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Lui, infatti, è tuttora ai domiciliari per associazione di tipo mafioso ed estorsione, reati per i quali sarà giudicato in primo grado tra poche settimane.

Secondo l'Antimafia, Abbellito era nel gruppo del clan Gionta che stava riorganizzando le estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori di Torre Annunziata, insieme agli storici volti dei “valentini” guidati da Luigi Della Grotta. Un'accusa, questa, che è costata un arresto per estorsione aggravata ma, difeso dall'avvocato Ciro Ottobre, Abbellito è riuscito ugualmente ad ottenere il beneficio dei domiciliari in attesa della conclusione dell'iter processuale. Già a luglio, il 46enne era evaso. I carabinieri l'avevano scoperto a piede a passeggio, sempre in via Mazzini: “Sono andato a buttare la spazzatura” aveva detto Abbellito, non convincendo i militari dell'Arma, guidati dal maggiore Simone Rinaldi e dal tenente Luigi Cipriano.

Un mesetto fa, invece, era arrivato alle mani con uno di loro, provando a fuggire. Ora, per lui, è giuntauna condanna in continuazione e complessiva di un anno e mezzo da parte del giudice del tribunale di Torre Annunziata, Francesco Todisco, sempre in attesa del maxi processo in corso a Napoli.

