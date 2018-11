A cura della Redazione

Minaccia la madre con un coltello da cucina, prima però l'ha picchiata e ha devastato la cucina accanendosi contro mobili, suppellettili ed elettrodomestici. Il tutto perché la donna non voleva dargli i soldi per comprare la droga.

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un 30enne oplontino, tossicodipendente. All'arrivo dei militari, l'uomo ha preso un coltellaccio da cucina di 40 cm dicendo alla madre, una 67enne, di dargli il denaro altrimenti l'avrebbe ammazzata.

La signora è stata condotta in ospedale a Boscotrecase, dove i medici le hanno riscontrato lievi ferite ed alcune contusioni. Per lei cinque giorni di prognosi.

Il 30enne è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa della convalida del provvedimento restrittivo. Deve rispondere di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

