A cura della Redazione

Tragico incidente stradale nelle Marche. Maria Amura, 46enne originaria di Torre Annunziata ma residente a Padiglione, una frazione di Osimo (Ancona), ha perso la vita scontrandosi con un furgoncino. Rimasto gravemente ferito anche il conducente del mezzo, un 42enne.

Il sinistro si è verificato nella frazione Casenuove di Osimo, in via di Jesi. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori: l'auto (una Citroen C3) su cui viaggiava la donna era completamente distrutta, accartocciata sul davanti. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo della vittima dalle lamiere. Probabilmente Maria è morta sul colpo a causa del forte impatto, verosimilmente avvenuto frontalmente con il veicolo che percorreva la strada nel senso opposto di marcia. Vani i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario accorso sul luogo della tragedia. Sulle dinamiche sono in corso gli accertamenti della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine.

La 46enne, che lavorava come guardia giurata presso un istituto di vigilanza privato, aveva una figlia di 8 anni.

