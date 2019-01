A cura della Redazione

Incendio in via Principio, al civico 6, strada che in pratica costituisce il prolungamento di via Margherita di Savoia e che poi si congiunge a via Vittorio Veneto (altezza rotonda casello autostradale Torre Annunziata Sud). In fiamme un appartamento di una palazzina. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

I pompieri hanno domato le fiamme e fortunatamente non c'è stato alcun ferito. Dall'abitazione - immediatamente fatta evacuare - si è sprigionata una densa coltre di fumo nero. Stando alle prime ipotesi, pare che l'incendio sia stato causato da un utensile domestico messo sotto carica.

